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Генерал Гурулёв назвал вероятные сроки начала третьей мировой войны: Запад допустил главную ошибку

Генерал Гурулёв назвал вероятные сроки начала третьей мировой войны: Запад допустил главную ошибку

На Западе продолжают медлить с большой войной. Однако это совсем не значит, что её там не хотят, - напротив, многие западные политики к ней идут целенаправленно широким шагом, лишь изредка сбавляя темп.

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