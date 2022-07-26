Российские операторы отказываются от раздачи подарочных SIM-карт

На фоне роста стоимости SIM-карт, вызванной дефицитом чипов, российские операторы связи начали сокращать их раздачу в подарок — обычно карты дарились при заключении контракта на оказание услуг связи или при покупке электроники в розничных сетях.
На фоне роста стоимости SIM-карт, вызванной дефицитом чипов, российские операторы связи начали сокращать их раздачу в подарок — обычно карты дарились при заключении контракта на оказание услуг связи или при покупке электроники в розничных сетях.
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