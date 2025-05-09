Как белорусы Молдовы отметили День Великой Победы

В преддверии 80-летия Великой Победы, Белорусский культурный центр Молдовы распахнул свои двери для особой встречи: руководители белорусских общественных организаций республики встретились с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Молдове, Анатолием Анатольевичем Бубеном.
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