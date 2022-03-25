Италия мимо ЧМ-2022, санкции против партнера «Зенита» и сборной, от Большунова ушел производитель перчаток, послабления для «Челси», «Барсе» нужны Левандовски и Салах и другие новости

1. Сенсация в стыках ЧМ-2022 – Италия не поедет в Катар после поражения от Северной Македонии и впервые пропустит чемпионат мира дважды подряд.
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