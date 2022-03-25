Не только о футболе

854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Старуха Шапокляк
    Идиотина ты. У Вали Матвиенко только красные трусы, а яйца были как раз у Тэтчер. Иди учи матчасть. Садись - два)РФС отказался рас...
  • Старуха Шапокляк
    вряд ли этот трансфер возможен.РФС отказался рас...
  • Старуха Шапокляк
    А какой красавец все время ставит дизлайки новостям об остановке убийства детей?Секреты программы...

Италия мимо ЧМ-2022, санкции против партнера «Зенита» и сборной, от Большунова ушел производитель перчаток, послабления для «Челси», «Барсе» нужны Левандовски и Салах и другие новости

Италия мимо ЧМ-2022, санкции против партнера «Зенита» и сборной, от Большунова ушел производитель перчаток, послабления для «Челси», «Барсе» нужны Левандовски и Салах и другие новости

1. Сенсация в стыках ЧМ-2022 – Италия не поедет в Катар после поражения от Северной Македонии и впервые пропустит чемпионат мира дважды подряд.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх