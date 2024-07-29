Неделя началась продажами, российский рынок не подхватил "зеленую волну"

Российский рынок открыл торги в понедельник, 29 июля, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 1,08% до 2960,6 пункта, индекс РТС просел на 1,07% до 1090,13 пункта.