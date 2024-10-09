Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Германия выделила дополнительные средства для продолжения конфликта на Украине

Германия выделила дополнительные средства для продолжения конфликта на Украине

Возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг заявил медиагруппе RND, что немецкий парламент одобрил внесённый ранее на согласование проект о дополнительной военной помощи Украине на 400 миллионов евро.

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