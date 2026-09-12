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Царьград

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Путин пожелал мира президенту ОАЭ на саммите БРИКС в Индии

Путин пожелал мира президенту ОАЭ на саммите БРИКС в Индии

На полях саммита БРИКС в Индии состоялась встреча Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби. Президент России пожелал президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну всего наилучшего и отметил регулярные контакты двух стран.

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