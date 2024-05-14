Под Приозерском установят новые остановки и более 300 фонарей

Свет объединит пять посёлков и одну деревню В Приозерском районе Ленобласти началась вторая работа по оборудованию наружного освещения в этом году: первая – под Бокситогорском для восьми деревень, сообщили сегодня в пресс-службе дорожного комитета региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии