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Самый крупный коррупционный в России за последние годы. Самарские чиновники нанесли ущерб государству на 3 млрд. рублей

Самый крупный коррупционный в России за последние годы. Самарские чиновники нанесли ущерб государству на 3 млрд. рублей

Интересная жизнь с Vera Star В Самарской области разгорелся пожалуй самый крупный за все последние годы в России коррупционной скандал, после которого действия региональных властей оказались практически парализованы.

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