В Госдуме придумали как раз и навсегда избавиться от борщевика

Проблема бесконтрольного роста борщевика в различных уголках России не раз освещалась в СМИ. Вездесущий исполинских размеров сорняк беспокоит как государство в целом, так и каждого отдельно взятого фермера, садовода или владельца других угодий, а порой даже городских жителей.