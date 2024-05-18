NYT: США планируют разместить в космосе средства нападения на спутники других стран

Об этом стало известно из выступлений чиновников Пентагона. Министерство обороны США хочет создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак и выведения из строя оборудования других стран.
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