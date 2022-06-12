Шестеркин – 3-я звезда матча с «Тампой»: 28 сэйвов из 30, 4-е поражение подряд

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 30 в матче финала Востока с «Тампой» (1:2) в Кубке Стэнли (2-4 в серии) и был признан третьей звездой.
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