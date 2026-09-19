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Царьград

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Фонтан «Львы» в Ростове признали памятником культуры

Фонтан «Львы» в Ростове признали памятником культуры

Фонтан «Львы» в Ростове получил статус объекта культурного наследия. Соответствующее решение закреплено постановлением комитета по охране объектов культурного наследия от 15 сентября: архитектурно-скульптурный комплекс внесен в реестр памятников истории и культуры.

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