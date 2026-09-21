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Продовольственные ярмарки откроются в Барнауле 26 сентября: список адресов

Продовольственные ярмарки откроются в Барнауле 26 сентября: список адресов

В Барнауле в субботу, 26 сентября, пройдут продовольственные ярмарки выходного дня. Они будут работать с 09.

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