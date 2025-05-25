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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Партизана»: «Евролига – это Робин Гуд наоборот: берет у бедных, отдает богатым»

Ожидается, что «Партизан» войдет в число 20 клубов, которые сыграют в сезоне-2025/26. «Баскетбол – это больше политика, чем в спорт.

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