Reuters: Германия отменит налог на экспорт газа для соседей с 2025 года

Германия планирует с 2025 года отменить налог на экспорт газа. Об этом пишет Reuters. Речь идет о сборе, который Берлин установил во время энергетического кризиса 2022 года из-за сокращения потоков газа из России.
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