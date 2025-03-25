В России призвали убрать деликатесы из магазинов СИЗО

Главу ФСИН Гостева попросили убрать красную икру из магазинов СИЗО Активисты общественного движения «Сорок сороков» обратились к директору ФСИН России Аркадию Гостеву с просьбой исключить красную икру и прочие деликатесы из ассортимента магазинов СИЗО, пишет LIFE.
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