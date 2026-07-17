ETTU снял ограничения с российских спортсменов в настольном теннисе

Ранее Международная федерация настольного тенниса (ITTF) утвердила полное восстановление российских и белорусских спортсменов, основываясь на решении исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 года.
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