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Регионы России

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ETTU снял ограничения с российских спортсменов в настольном теннисе

ETTU снял ограничения с российских спортсменов в настольном теннисе

Ранее Международная федерация настольного тенниса (ITTF) утвердила полное восстановление российских и белорусских спортсменов, основываясь на решении исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 года.

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