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Россиянка Галашина обидно упустила золото в стрельбе

Россиянка Галашина обидно упустила золото в стрельбе

Первая медаль Олимпийских игр - 2020 в Токио несколько неожиданно оказалась стрелковой. Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, лишь последним неудачным выстрелом упустив золотую награду.

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