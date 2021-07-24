Россиянка Галашина обидно упустила золото в стрельбе

Первая медаль Олимпийских игр - 2020 в Токио несколько неожиданно оказалась стрелковой. Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, лишь последним неудачным выстрелом упустив золотую награду.