До конца года в Астраханской области будут реализованы пять туристических проектов на сумму более 640 миллионов рублей

До конца текущего года в Астраханской области будут реализованы пять крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, которые направлены на развитие инфраструктуры и повышение доступности услуг для отдыхающих.
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