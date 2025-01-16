Киев намерен сделать шаг, который явно не понравится неистовому Дональду Трампу

Украина намерена отказаться от доллара и перейти на евро в качестве курсообразующей валюты, чтобы быть ближе к рынкам Европейского союза.
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