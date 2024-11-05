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Царьград

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NZZ назвала "захватчика" Украины. И это не Россия: Взял под контроль и сам решает

NZZ назвала "захватчика" Украины. И это не Россия: Взял под контроль и сам решает

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) назвала "захватчика" Украины. И это не Россия.Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что американский миллиардер Илон Маск "захватил" Украину - взял её под контроль через спутниковую систему связи Starlink.

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