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Парламентская газета

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Котяков: За пять лет принято около 130 социально направленных законов

Котяков: За пять лет принято около 130 социально направленных законов

За последние пять лет принято около 130 социально важных законов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 23 июля.

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Комментарии
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Александр Корякин
Бездельник по жизни - министр труда!!?
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1 м.