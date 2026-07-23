Котяков: За пять лет принято около 130 социально направленных законов

За последние пять лет принято около 130 социально важных законов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 23 июля.
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