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Царьград

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Екатеринбургский Водоканал проверил воду по 40 показателям в сентябре

Екатеринбургский Водоканал проверил воду по 40 показателям в сентябре

В сентябре специалисты Центральной лаборатории екатеринбургского «Водоканала» ежедневно выполняли от 1200 до 1300 анализов питьевой воды по 40 химическим и микробиологическим параметрам, и ни один из показателей не превысил допустимых значений СанПиН.

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