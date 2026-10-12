Екатеринбургский Водоканал проверил воду по 40 показателям в сентябре

В сентябре специалисты Центральной лаборатории екатеринбургского «Водоканала» ежедневно выполняли от 1200 до 1300 анализов питьевой воды по 40 химическим и микробиологическим параметрам, и ни один из показателей не превысил допустимых значений СанПиН.