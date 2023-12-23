В «Роскосмосе» подтвердили задержание замгендиректора

Госкорпорация «Роскосмос» подтвердила задержание замгендиректора по гособоронзаказуГоскорпорация «Роскосмос» в своем официальном пресс-релизе подтвердила задержание заместителя генерального директора по гособоронзаказу Олега Фролова .
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