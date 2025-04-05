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Зимбабве отменяет пошлины на товары из США в ответ на меры Трампа

Зимбабве отменяет пошлины на товары из США в ответ на меры Трампа

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил об отмене всех пошлин на товары из США. Это решение принято на фоне введения американским президентом Дональдом Трампом новых импортных пошлин.

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