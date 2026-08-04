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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Косторная и Куница о возвращении: «Цель – дойти до Олимпиады. Будем выступать на соревнованиях в этом сезоне, произвольную оставляем под «Мастера и Маргариту», короткую пока не раскрываем»

Фигуристы Алена Косторная и  Георгий Куница , выступающие в паре, подтвердили, что примут участие в соревнованиях нового сезона.

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