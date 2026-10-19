Мирная сделка по Украине станет шоком для европейских стран, пишет британское издание UnHerd.Как пишут авторы публикации, конфликты обычно завершаются тогда, когда у одной из сторон заканчиваются продовольствие, нефть или прочие жизненно важные ресурсы.