Bloomberg: цены на газ в ЕС зависят от объемов российского транзита

Информационное агентство Bloomberg назвало причину рекордного повышения цен на газ в понедельник, когда котировки в Великобритании и Нидерландах превысили 650 долларов за тысячу кубов и установили европейский газовый рекорд для начала сентября.
Информационное агентство Bloomberg назвало причину рекордного повышения цен на газ в понедельник, когда котировки в Великобритании и Нидерландах превысили 650 долларов за тысячу кубов и установили европейский газовый рекорд для начала сентября.
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