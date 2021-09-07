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Bloomberg: цены на газ в ЕС зависят от объемов российского транзита

Bloomberg: цены на газ в ЕС зависят от объемов российского транзита

Информационное агентство Bloomberg назвало причину рекордного повышения цен на газ в понедельник, когда котировки в Великобритании и Нидерландах превысили 650 долларов за тысячу кубов и установили европейский газовый рекорд для начала сентября.

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