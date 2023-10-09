Песков заявил об усталости западных налогоплательщиков

Global Look Press/imago stock&people Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает у западных налогоплательщиков эмоциональную усталость от трат их государств на Украину и другие нужды.
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