На Украине пожаловались на увеличение в четыре раза ударов по одному из регионов

Россия в четыре раза увеличила количество ударов по Сумам при помощи корректируемых авиабомб (КАБ). Об этом заявил первый заместитель главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Бабич, передает «УНИАН».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии