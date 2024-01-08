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Депутат Журова: с МОК Украине бессмысленно разговаривать

Депутат Журова: с МОК Украине бессмысленно разговаривать

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова объяснила, зачем украинские футболисты написали письмо на имя президента Франции Эммануэля Макрона и мэра Парижа Анн Идальго с требованием не допускать российских атлетов на Олимпийские игры - 2024.

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