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Около 300 новых вагонов метро «Москва‑2020» закупят в 2023 г в столице

Около 300 новых вагонов метро «Москва‑2020» закупят в 2023 г в столице

РИАМО - 24 дек. В 2023 году правительство столицы планирует приобрести около 300 современных вагонов «Москва-2020», они будут работать на новых участках Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

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