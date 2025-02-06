Чепа: обвинения Туска указывают на обострение внутренней борьбы в Польше

Обвинения в адрес польского премьер-министра Дональда Туска в организации госпереворота являются свидетельством того, что в стране произошло обострение внутриполитической борьбы, считает зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.
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