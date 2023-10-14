Россия запросила голосование в ООН по вопросу конфликта Израиля и Палестины

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия направила запрос на проведение голосования по проекту резолюции, в котором содержатся пункты по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем.
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