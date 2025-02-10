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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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10 раз, когда женщин обращали в мусор в Библии

10 раз, когда женщин обращали в мусор в Библии

Библия проповедует любовь — пока дело не касается женщин. Люди любят говорить, что Библия — это книга о любви и уважении, но когда речь заходит о женщинах, все становится уродливо очень быстро.

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Комментарии
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Александр24
Тысячелетия жизни мужчин с женщинами, по-видимому, накопили бесценный опыт общения с этим &quot;лукавым&quot; родом. А что касается измен, то тут вина на женщине 100-процентная. Если бы женщины берегли честь семьи и не ложились бы под кого попало, измен не было бы вовсе. Так что наши предки были абсолютно правы во всём, что касается женщин. И все причины, которые придумывают женщины в &quot;оправдание&quot; своей похотливости и измен, являются лживыми. Как только чем-то муж её не устраивает, то вместо того, чтобы просто развестись, жене надо обязательно изваляться в грязи, якобы, &quot;отомстив&quot; за это. Обиделась на мужа? Иди на улицу и поваляйся в грязной луже - разве это не одно и то же?
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2 д.
А
Александр24
Блядушки начали обижаться. Правда глаза колет?
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1 д.
А
Алексей
Да женщинам труднее, но это их выбор, в каком теле воплотиться. Так, что виноваты сами в &quot;своей тяжёлой жизни&quot;. Надо это понимать изначально, и тогда не будет не феминисток, не суфражисток и прочих стервозин.
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1 д.
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