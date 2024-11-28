Пьяный россиянин устроил погоню за спасавшейся от побоев полураздетой дочерью

Суд арестовал на двое суток жителя Завитинска в Амурской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения избивал супругу и гонялся за дочерью, выбежавшей полураздетой на дорогу, спасаясь от побоев.
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