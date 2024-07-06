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Вести Севастополь

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Севастопольская ГИК заверила список кандидатов от партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

6 июля 2024 года на одиннадцатом заседании Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) единогласно был заверен городской список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва, представленный региональным отделением в Севастополе политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

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