Севастопольская ГИК заверила список кандидатов от партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

6 июля 2024 года на одиннадцатом заседании Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) единогласно был заверен городской список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва, представленный региональным отделением в Севастополе политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)