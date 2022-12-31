Где культурно отдохнуть в столице в новогодние каникулы?

Какие спектакли и выставки достойны внимания и на что еще не поздно взять билеты?Билеты в театр на начало января покупать уже поздновато: многое раскуплено, особенно все, что называется «Щелкунчик» или имеет в названии слово «рождественский».
Какие спектакли и выставки достойны внимания и на что еще не поздно взять билеты?Билеты в театр на начало января покупать уже поздновато: многое раскуплено, особенно все, что называется «Щелкунчик» или имеет в названии слово «рождественский».
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