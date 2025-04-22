«Уволенный» замглавы Екатеринбурга вернулся на работу, в мэрии дикий раздор — пока Орлов в Москве

На третьем этаже екатеринбургской администрации разворачивается невиданная интрига: замглавы города Алексей Бубнов, об отставке которого мэр Алексей Орлов публично заявил 18 апреля, как ни в чем не бывало вышел на работу.
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