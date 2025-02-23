Чиновник избил просительницу, но судить все равно надо её: активистка из Раменского под следствием

NS Nina S А кто будет локти себе грызть? Всем плевать на всё, лишь бы денег слупить.

Леопольд Счастливый мудила! а ты все видео видел?! по русски написано чинуши его скрывают!почему? и что, женщина сама себе синяков наставила? медзаключение-то есть о следах побоев!. да и все тут понятно! гнилье чиновничье своего выгораживает! а полицаи у них на поводке!