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Чиновник избил просительницу, но судить все равно надо её: активистка из Раменского под следствием

Чиновник избил просительницу, но судить все равно надо её: активистка из Раменского под следствием

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Комментарии
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NS
Nina S
А кто будет локти себе грызть? Всем плевать на всё, лишь бы денег слупить.
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5 час.
Леопольд Счастливый
мудила! а ты все видео видел?! по русски написано чинуши его скрывают!почему? и что, женщина сама себе синяков наставила? медзаключение-то есть о следах побоев!. да и все тут понятно! гнилье чиновничье своего выгораживает! а полицаи у них на поводке!
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5 час.
Леопольд Счастливый
этому ишаку что-либо объяснять бесполезно! он- чурка со своим менталитетом! вот спросить тех, кто позволил этому мастурбеку пролезть во власть в россии? им было непонятно, как этот ишак будет &quot; руководить&quot;? и вот получается, что было непонятно! потому, что тупые!
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5 час.
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