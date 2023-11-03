Французский политик Филиппо: Зеленскому нужно прекратить надеяться на НАТО

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в соцсети Х (бывшая Twitter), что украинское контрнаступление, в провале которого недавно публично признался главком ВСУ Валерий Залужный, было заранее обречено на крах, в связи с чем сейчас Украине нужно сфокусироваться на мирном разрешении конфликта.