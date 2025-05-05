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Петербургский дневник

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Развитие Большого Евразийского партнерства станет ключевой темой ПМЭФ-2025

Развитие Большого Евразийского партнерства станет ключевой темой ПМЭФ-2025

Перспективы сотрудничества подтверждаются положительной динамикой товарооборота Вопросы развития Большого Евразийского партнерства (БЕП), одного из приоритетных направлений международной деятельности России, станут предметом особого внимания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году.

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