Развитие Большого Евразийского партнерства станет ключевой темой ПМЭФ-2025

Перспективы сотрудничества подтверждаются положительной динамикой товарооборота Вопросы развития Большого Евразийского партнерства (БЕП), одного из приоритетных направлений международной деятельности России, станут предметом особого внимания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году.
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