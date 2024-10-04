Петербуржца отправили в колонию за пьяную езду

Его уже привлекали к административной ответственности Прокуратура Красносельского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении Гасана Магомедова, признанного виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и непрохождении медицинского освидетельствования, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
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