Петербуржца отправили в колонию за пьяную езду

Его уже привлекали к административной ответственности Прокуратура Красносельского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении Гасана Магомедова, признанного виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и непрохождении медицинского освидетельствования, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.