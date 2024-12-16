Никарагуа планирует начать выпускать карты «Мир»

Никарагуа в будущем может начать выпускать карты российской национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо в интервью газете «Известия», передает «РИА Новости».