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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендузи дисквалифицирован на 4 матча (2 условно) и оштрафован на 50 тысяч евро, Гринвуд отстранен на 1 игру условно со штрафом в 30 тысяч за потасовку после матча с «Лионом»

УЕФА вынес наказания за потасовку на матче «Лиона» против «Фенербахче» (2:1) в матче квалификации Лиги чемпионов.

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