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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зайцев о маленькой зарплате в СКА: «Нормальная! В НХЛ почти столько же получал. Ведь получаешь меньше половины от суммы, указанной в контракте»

Защитник подписал соглашение с петербургским клубом на четыре года. В СКА Зайцев перешел из «Чикаго», в котором его средняя зарплата составляла 4,25 миллиона долларов в год.

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