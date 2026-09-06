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Царьград

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Обрушение школы в Санкт-Петербурге: рухнул второй этаж строения

Обрушение школы в Санкт-Петербурге: рухнул второй этаж строения

В Санкт-Петербурге на строительной площадке школы в ЖК "Любоград" произошло обрушение второго этажа. Очевидцы сообщили о громком грохоте.

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