Сегодня, дорогие мои, хочу поговорить с вами о гардеробных капсулах и вообще о гардеробе в целом. Мне очень часто задают вопросы про гардеробные капсулы — как их собирать, зачем они вообще нужны и кому это в принципе надо? По поводу того КАК их собирать Собираются капсулы в принципе не сложно: вы покупаете один низ, а […] Сообщение Гардероб и/или жизнь? О капсулах, базовом гардеробе и актуальной одежде появились сначала на Дзен дневник.