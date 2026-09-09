Удары ВСУ по магазину и администрации в Запорожской области: два человека погибли, двое - ранены

Удары ВСУ по магазину и администрации в Запорожской области: два человека погибли, двое - раненыОчередная серия атак украинских беспилотников на прифронтовые районы Запорожской области привела к человеческим жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры.
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